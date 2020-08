Si schiantano con lo scooter contro un semaforo: muore sedicenne, ferita l'amica (Di sabato 22 agosto 2020) Perde il controllo dello scooter e finisce contro il palo del semaforo, morta una ragazzina di 16 anni a Foligno. L'incidente, come riporta il Messaggero Umbria, è avvenuto nella notte appena ... Leggi su perugiatoday

