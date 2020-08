Serie A femminile, Bari-Napoli: data, orario, canale e diretta tv (Di sabato 22 agosto 2020) Bari-Napoli sarà uno dei due match che riaprirà la Serie A femminile 2020/2021, insieme a Hellas Verona-Juventus. Oggi, sabato 22 agosto alle 17:45, infatti, il Napoli femminile neopromosso si presenterà a casa del Bitetto Pink Bari per quella che può già considerarsi come una sfida salvezza. Il match sarà visibile in diretta solo su TimVision. Leggi su sportface

OptaPaolo : 1 – Oggi inizia la Serie A Femminile 2020/21 (@FIGCfemminile). Questo sarà il PRIMO campionato europeo femminile ra… - FraaVitale : “Gli sforzi e il coraggio non sono abbastanza, senza uno scopo ben preciso e una direzione da seguire” Finalmente… - FIGCfemminile : ?? L'attesa sta per finire, domani torna la Serie A! ?? ?? Sabato 22 agosto preparati a rientrare in campo con la 1?°… - sportface2016 : #SerieAFemminile, #BariNapoli: orario e diretta tv - sportface2016 : #SerieAFemminile Dove seguire in diretta tv e streaming il match tra Hellas Verona e Juventus -