Serie A femminile 2020/2021: poker della Fiorentina, 4-0 all’Inter all’esordio (Di sabato 22 agosto 2020) poker della viola. Dopo la vittoria della Juventus sul Verona e quella del Bari sul Napoli, il sabato del campionato di Serie A femminile prosegue con il match delle 20:45 che vede una super Fiorentina abbattere l’Inter all’esordio. Tutto troppo facile per le padrone di casa che già nella prima frazione vanno avanti 2-0 grazie alla doppietta della solita Sabatino. Poi tra il 60′ e il 61′ arriva il definitivo 4-0 con le firme di Mascarello e Bonetti. Debutto amaro per le nerazzurre con Baresi in campo per soli 27 minuti (ingresso al 63′ al posto di Tarenzi). Leggi su sportface

OptaPaolo : 1 – Oggi inizia la Serie A Femminile 2020/21 (@FIGCfemminile). Questo sarà il PRIMO campionato europeo femminile ra… - FraaVitale : “Gli sforzi e il coraggio non sono abbastanza, senza uno scopo ben preciso e una direzione da seguire” Finalmente… - FIGCfemminile : ?? L'attesa sta per finire, domani torna la Serie A! ?? ?? Sabato 22 agosto preparati a rientrare in campo con la 1?°… - GiodiceMatty_ : RT @FIGCfemminile: ? Vittoria per @JuventusFCWomen e @FCBariPInk ?? ?? Marcatori ?? - ilnapolionline : SERIE A FEMMINILE - Successo esterno della Juventus, la Fiorentina cala il poker - -