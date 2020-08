Serie A di nuovo a rischio: la commissione medica ipotizza lo slittamento (Di domenica 23 agosto 2020) Il campionato italiano è di nuovo in bilico. Il rappresentante dei medici della Serie A nella commissione medica della FIGC, Gianni Nanni, ha parlato infatti ai microfoni di Radio Kiss Kiss del recente aumento di contagi da Coronavirus. Inizia quindi a intravedersi un rischio importante per l’inizio della prossima stagione calcistica. “I calciatori contagiati? Siamo preoccupati, è inutile nasconderlo. Se i casi dovessero essere aumentare ulteriormente ed essere rilevanti in alcune squadre al punto da far rimandare il ritiro o la preparazione, lo slittamento dell’inizio del campionato diventerebbe un’ipotesi molto concreta. Ovviamente, ci auguriamo tutti che questo non avvenga. Per questo raccomandiamo ai calciatori, in questi ultimi ... Leggi su calciomercato.napoli

