Senza mascherina sul vaporetto. A Venezia scoppia la rissa. VIDEO (Di sabato 22 agosto 2020) Si è abbassato la mascherina per provocazione, così un turista presumibilmente tedesco è stato fatto scendere con le cattive maniere da un vaporetto a Venezia. La sua noncuranza ai dettami anti Covid (IL LIVE) ha infatti scatenato la rabbia all'interno dell'imbarcazione, ferma all'imbarcadero di San Zaccaria, alle spalle di Piazza San Marco. Il VIDEO dell'accaduto sta facendo il giro dei social. Mostra il giovane che, nel momento dell'approdo del mezzo, continua ad irridere i marinai dell'Actv che gli impongono la protezione al viso alzando e abbassando la mascherina sulla bocca. Leggi su tg24.sky

