Segreto di Stato per altri 8 anni su Ustica, "la verità farebbe male" (Di sabato 22 agosto 2020) Rendere pubbliche le carte che portano la firma del colonnello Stefano Giovannone, capocentro del Sismi in Libano dal 1973 al 1982 che nei giorni prima della strage di Ustica del 27 giugno 1980 avvertiva il governo italiano degli imminenti pericoli che correva il nostro Paese soprattutto per mano del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, arrecherebbe “un grave pregiudizio agli interessi della Repubblica”. È questa, riporta La Stampa, la risposta che Palazzo Chigi ha dato a Giuliana Cavazza, presidente onoraria dell’associazione “verità per Ustica” e figlia di una delle 81 persone morte nella strage, che chiedeva copia di quei documenti.La lettera che Palazzo Chigi ha indirizzato alla Cavazza, scrive La Stampa, “ripercorre brevemente la storia: il colonnello Giovannone ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Segreto di Stato per altri 8 anni su Ustica, 'la verità farebbe male' - Emma96444762 : RT @Storace: Carte false di #Conte in #Europa: la denuncia di #Bechis - margiac67 : RT @HuffPostItalia: Segreto di Stato per altri 8 anni su Ustica, 'la verità farebbe male' - D8e3b8 : Vergogna la verità su Ustica altri 9 anni di segreto di stato - GianCrown : RT @HuffPostItalia: Segreto di Stato per altri 8 anni su Ustica, 'la verità farebbe male' -

Ultime Notizie dalla rete : Segreto Stato Segreto di Stato per altri otto anni: “La verità su Ustica farebbe male” La Stampa Anche il viso come il corpo deve tenersi in forma. Tutti i segreti della ginnastica antietà

Per mantenere negli anni il proprio viso il più possibile giovane e tonico basterebbe praticare facial fitness con costanza. Fare esercizi di ginnastica allenando i 58 muscoli che abbiamo distribuiti ...

Navalny, aereo partito per la Germania. Dottoressa: «Perso tempo per cancellare tracce veleno»

«Molte grazie a tutti quelli che ci hanno supportato - ha twittato ancora Kira Yarmish -. La lotta per la vita e la salute di Alexey è appena iniziata e c'è ancora molto da fare, ma ora almeno il prim ...

Per mantenere negli anni il proprio viso il più possibile giovane e tonico basterebbe praticare facial fitness con costanza. Fare esercizi di ginnastica allenando i 58 muscoli che abbiamo distribuiti ...«Molte grazie a tutti quelli che ci hanno supportato - ha twittato ancora Kira Yarmish -. La lotta per la vita e la salute di Alexey è appena iniziata e c'è ancora molto da fare, ma ora almeno il prim ...