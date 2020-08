Segnali allarmanti dal Veneto: 160 nuovi positivi nelle ultime 24 ore (Di sabato 22 agosto 2020) Sono 160 i casi di tampone positivo al Coronavirus rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore. Si è passati da 21.650 (di ieri) a 21.810. Gli attualmente positivi adesso sono 1.992 (prima 1.865) e, per fortuna, non si registrano nuovi decessi. 104 le persone in isolamento domiciliare. Due i decessi: da 2.102 a 2.104. Numeri che parlano chiaro: il virus è ancora in circolazione. Ieri, 21 agosto 2020, ad esempio, il Veneto ha registrato 116 contagi con 12.522 tamponi contro i 174 della Lombardia con 10.703 tamponi. Il giorno prima, però, la prima regione d’Italia per contagi era proprio il Veneto con 159 casi contro i 154 della Lombardia. In quel caso il numero dei tamponi eseguiti dalle due regioni era pressoché uguale. I ... Leggi su open.online

