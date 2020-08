Scuola, mascherine e 170mila litri di gel: così si ritorna a lezione (Di sabato 22 agosto 2020) Tutto pronto per il rientro a Scuola, con lo stato che fornirà mascherine e 170mila litri di gel. Ecco come gli studenti torneranno a lezione. Siamo oramai a fine agosto e sembra ancora una grande incognita il ritorno negli edifici scolastici degli studenti. Infatti la data prefissata per il rientro a Scuola è il 14 … L'articolo Scuola, mascherine e 170mila litri di gel: così si ritorna a lezione proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

matteosalvinimi : Tasse per milioni di partite Iva, artigiani, commercianti. Mascherine a scuola per i bimbi. Tutto questo è indegno.… - Capezzone : Stamattina ospite di @stemolinaradio (grazie) a @RadioRadioWeb: -governo cerca scuse per rinviare l’avvio della… - AlbertoBagnai : “Undici milioni di mascherine” is the new “otto milioni di baionette” ( - AndreaDegani74 : Scandaloso.....mascherina 5 ore al giorno a bambini che continuano a toccarsi il viso non serve a nulla. 5 mesi per… - fabio_brenna : RT @madmakko: cronache dalla periferia dell'Impero, indicazioni apertura scuola primaria: 1. (Arcuri dice che ci sono mascherine per tutt… -