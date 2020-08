Scuola, la proposta della ministra Bonetti: congedi retribuiti e lavoro agile per i genitori di bambini malati o in quarantena (Di sabato 22 agosto 2020) Per i genitori di bimbi malati o in quarantena per Covid-19, congedi retribuiti e diritto allo smart working. Questa è la proposta della ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, in vista della ripartenza di settembre. «Garantire informazioni chiare e procedure adeguate», ha detto la ministra, riferendosi soprattutto al ritorno dei bambini a Scuola, una questione di sicurezza per le intere famiglie. «La priorità è riportare i bambini a Scuola restituendo loro il diritto primario ad un luogo ed una comunità educante», ha continuato ... Leggi su open.online

AGENS, ANAV e ASSTRA, le Associazioni del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico dedicato, chiedono un urgente incontro al Governo, alla Conferenza delle Regioni e all’Anci in vista del ...

Decine di studenti stipati nel corridoio. Nessun distanziamento sociale, solo un paio di loro indossano le mascherine. Riapertura nel segno delle polemiche quella delle scuole negli Stati Uniti. Gli s ...

