Scuola, De Luca valuta la misurazione della temperatura agli ingressi degli istituti: «Farlo a casa è irrealistico» (Di sabato 22 agosto 2020) Anche la Campania valuta i suoi accorgimenti alle linee guida nazionali per il rientro a Scuola di settembre. Il governatore Vincenzo De Luca non è convinto del sistema di misurazione domestico della temperatura. Anzi, lo ritiene «del tutto irrealistico» dal punto di vista del monitoraggio della diffusione del Coronavirus. «Stiamo verificando con l’Unità di Crisi e con i responsabili della Pubblica Istruzione, di prevedere in vista della riapertura delle scuole, il controllo della temperatura corporea all’interno degli stessi istituti», ha scritto in una nota. «È in corso quindi un ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : De Luca: controllo della temperatura direttamente a scuola. Riapertura il primo settembre, in classe dal 14. #ANSA - SkyTG24 : Coronavirus Campania, De Luca: “Valutiamo controllo febbre a scuola” - GianlucaParla : RT @globalistIT: - Mareluna1926 : RT @globalistIT: - orizzontescuola : Ritorno in classe, De Luca: “Il controllo della temperatura sia fatto a scuola” -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Luca Scuola, De Luca: "Al vaglio il controllo della febbre negli istituti" TGCOM Anche sulla scuola De Luca non ci sta: “Piano irrealistico, faremo a modo nostro”

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato l’intenzione di andare avanti in autonomia anche per quanto riguarda il rientro a scuola. In disaccordo con le linee guida elaborate ...

Coronavirus, verso mille contagi al giorno: "Il Governo valuti nuove chiusure"

Il virus non rallenta più. Anzi, corre spedito verso i mille contagi al giorno. Numeri già visti lo scorso 14 maggio, quando in piena emergenza Covid si registravano però numeri ancora più drammatici ...

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato l’intenzione di andare avanti in autonomia anche per quanto riguarda il rientro a scuola. In disaccordo con le linee guida elaborate ...Il virus non rallenta più. Anzi, corre spedito verso i mille contagi al giorno. Numeri già visti lo scorso 14 maggio, quando in piena emergenza Covid si registravano però numeri ancora più drammatici ...