Scuola: cosa succede se un bambino ha i sintomi del Coronavirus in classe (Di sabato 22 agosto 2020) Il Fatto Quotidiano oggi torna sulle linee guida del ministero della Pubblica Istruzione riguardo l’emergenza Coronavirus a Scuola e spiega che ci sono dei “buchi” anche nel protocollo finora descritto: Quando uno studente ha i sintomi del Covid-19, spiega l’Iss, va isolato in una stanza e i genitori, che vanno subito avvisati, devono portarlo a casa e contattare il medico di famiglia. Ma a questo punto, chi rimarrà insieme al figlio che va posto prima in isolamento e poi, in caso di positività, in quarantena? A oggi non ci sono indicazioni. Tanto più che il ricorso allo smart working per i lavoratori-genitori vale fino al 14 settembre. E fosse solo questo: anche i genitori, in quanto contatti stretti, dovrebbero fare un tampone per ... Leggi su nextquotidiano

