Scuola, ATS di Brescia Distribuisce 10.000 Visiere per Personale Docente (Di sabato 22 agosto 2020) A partire da lunedì 24 agosto saranno disponibili al ritiro 10.000 Visiere per Personale Docente occupato sul sostegno e presso la Scuola dell’infanzia. L’iniziativa è dell’ATS di Brescia che, in accordo con la Protezione Civile e attraverso la Provincia di Brescia, comunica la disponibilità delle 10.000 Visiere. Ogni rappresentante delle istituzioni interessate potrà presentarsi per il ritiro negli orari di apertura, ovvero 8.00-14.00, munito della dichiarazione del responsabile dell’Istituto recante il numero di insegnanti. Leggi su youreduaction

Lo screening gratuito è rivolto a chi opera nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e e negli istituti di formazione professionale. «Par ...

di Martino Agostoni Test sierologico disponibile per gli insegnanti e il personale in servizio nelle scuole brianzole. Durerà fino a sabato 5 settembre, ma se necessario è già previsto il prolungament ...

Lo screening gratuito è rivolto a chi opera nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e e negli istituti di formazione professionale. «Par ...