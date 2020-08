Scuola, al vaglio l’ipotesi di misurazione della febbre negli istituti (Di sabato 22 agosto 2020) “Stiamo verificando con l’Unita’ di Crisi e con i responsabili della Pubblica Istruzione, di prevedere in vista della riapertura delle scuole, il controllo della temperatura corporea all’interno degli stessi istituti, ritenendo irrealistica la previsione nazionale del monitoraggio effettuato a casa”. Cosi’ in una nota il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. “E’ in corso quindi un monitoraggio delle tipologie di classi e degli stessi istituti, sapendo che un alunno con febbre potrebbe avere un effetto a catena difficilmente gestibile – aggiunge – Inoltre questa mattina ho avuto un colloquio con il commissario Arcuri relativo all’obiettivo di poter arrivare a breve, con le dotazioni necessarie, ... Leggi su ildenaro

