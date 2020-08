Scoperta una bomba della seconda guerra mondiale al porto di Palermo, rischio maxi evacuazione (Di sabato 22 agosto 2020) Diverse decine o centinaia di persone dovranno quasi certamente lasciare le loro case per consentire il disinnesco di un ordigno bellico trovato nel porto di Palermo La Scoperta è avvenuta durante gli scavi relativi ai lavori dell’anello ferroviario in corso nel porto di Palermo all’altezza del molo Piave. Qui gli operai hanno rinvenuto, riconoscendolo immediatamente, … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

fanpage : Potrebbe essere una delle conseguenze del #Covid_19, la scoperta italiana - SkyTG24 : Fiumicino, scoperta una discarica di filtri aria condizionata - fanpage : Una scoperta tutta italiana nella lotta al Coronavirus ?????? - OnceUponATeddy : @kscarlett22_ @Martovich13 @cate_p_ Ludovica una volta scoperta verrà presa a metaforiche pizze in faccia e cacciat… - danieledv79 : RT @FaustoDeMaria: LATRONICO CHE VIENE SCOPERTA Vedere tante foto pubblicate su Instagram da tanti turisti, è una cosa che ci gratifica m… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperta una

Sky Tg24

Palau, 23 agosto 2020 – Palau merita di certo una sosta, una visita attenta essendo un luogo in cui storia e natura hanno tanto da raccontarci. Ci si reca principalmente nella cittadina gallurese per ...Ha scritto poche parole per chiedere perdono per il suo gesto Antonio Pisu, il pensionato di 84 anni che ieri ha ucciso la moglie suicidandosi poco dopo con lo stesso fucile calibro 12. Poche parole c ...