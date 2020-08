Schira: lavori in corso per il rinnovo di Hysaj col Napoli (Di sabato 22 agosto 2020) Il Napoli sta lavorando per rinnovare il contratto a Elseid Hysaj. Lo scrive, su Twitter, il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira. Dunque l’albanese dovrebbe restare in azzurro. Nei giorni scorsi il suo procuratore aveva dichiarato che tutti, all’interno del club, speravano nel rinnovo di Hysaj, compresi Gattuso e De Laurentiis. lavori in corso per il rinnovo di Elseid #Hysaj col #Napoli. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 22, 2020 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

L’ingaggio di Zlatan Ibrahimovic non peserà sulle casse del Milan. Sembra un paradosso, ma è proprio così. Lo svedese firmerà a breve il rinnovo a 6 milioni netti di stipendio per la stagione 2020-202 ...

Schira: “La Spal vuole Pierini”

Secondo quanto svelato dal collega Nicolò Schira in pole position c’è la Spal per il figlio d’arte che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Cosenza. Spal e Sassuolo al lavoro per definire ...

