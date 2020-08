Scafati, un nuovo caso: sale a cinque il numero dei positivi (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoScafati (Sa) – Arriva a cinque il totale dei casi positivi nel comune di Scafati. Ieri è stato riscontrato un nuovo caso. Si tratta di una giovane donna che, rientrando dall’estero, è stata sottoposta a tampone ed è risultata positiva anche se è asintomatica. “È necessario che all’interno dei nuclei familiari dei giovani rientrati dall’estero e risultati positivi, si adottino le opportune precauzioni per evitare di rientrare nuovamente nella catena di contagi intrafamiliari – ha detto il sindaco. Con l’assessore alla Sanità, il dott Alessandro Arpaia e con il dipartimento di prevenzione nella persona della dottoressa Tedesco, si sta lavorando in ... Leggi su anteprima24

zazoomblog : Covid-19 nuovo caso positivo a Scafati: tamponi negativi a Centola - #Covid-19 #nuovo #positivo #Scafati: - agro24tw : Scafati. Un nuovo caso di positività al COVID-19 in città - VoceDiStrada : Covid Scafati, nuovo caso in città - radioalfa : Coronavirus, nuovo caso a Scafati. Negativi i tamponi dei contatti dei positivi in diversi comuni -

Ultime Notizie dalla rete : Scafati nuovo Covid-19, nuovo caso positivo a Scafati: tamponi negativi a Centola SalernoToday Bollettino Campania: 53 nuovi positivi. Tamponi in aeroporto

Sono 53 (di cui 12 provenienti dall’estero o loro contatti) le persone risultate positive in Campania nelle ultime 24 ore secondo il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione. Il totale dei positiv ...

Covid, nuovo caso a Centola

“Abbiamo appreso da pochi minuti che un giovane di Milano in vacanza nel nostro Comune è risultato positivo al Covid 19. Lo stesso, a scopo precauzionale, già ieri era stato posto in isolamento insiem ...

Sono 53 (di cui 12 provenienti dall’estero o loro contatti) le persone risultate positive in Campania nelle ultime 24 ore secondo il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione. Il totale dei positiv ...“Abbiamo appreso da pochi minuti che un giovane di Milano in vacanza nel nostro Comune è risultato positivo al Covid 19. Lo stesso, a scopo precauzionale, già ieri era stato posto in isolamento insiem ...