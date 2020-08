Savoia, primo giorno da nuovo oplontino per Luigi Manzo (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – primo giorno da nuovo calciatore del Savoia per Luigi Manzo, che torna a vestire la maglia oplontina dopo la vittoriosa annata vissuta nel 2013-1014, culminata con la promozione in Serie C. Ecco le prime parole del neo difensore attraverso i canali ufficiali del Club: “Voglio, per prima cosa, salutare tutti i tifosi e la città di Torre Annunziata: io qui già ci sono stato e fu un anno indimenticabile, ci togliemmo delle soddisfazioni incredibili”. “Adesso dobbiamo pensare al futuro, insieme alla famiglia Mazzamauro cercheremo di fare qualcosa di importante. L’impatto è stato ottimo, dobbiamo solo pensare a lavorare e ripartire. Per vincere serve un gruppo fatto di uomini, tutti ... Leggi su anteprima24

ussavoia1908 : ??DAY 1 ??Allo Stadio “Agostino De Cicco” di Sant’Anastasia è appena terminato il primo allenamento del raduno pre-… -

Ultime Notizie dalla rete : Savoia primo Savoia, primo giorno da nuovo oplontino per Luigi Manzo anteprima24.it Goro, si tuffa dalla barca e muore annegato

Deceduto diportista di Poggio Renatico. Aveva 68 anni ed era in gita sull’Isola dell’Amore con la compagna e amici GORO. Ha provato più volte a raggiungere la barca dalla quale si era tuffato per un b ...

Savoia, in difesa ritorna un ex Vibonese e Taranto

Basta pronunciarne nome e cognome per far tornare alla mente bei ricordi: Luigi Manzo è tornato a Torre Annunziata. Luigi Manzo nasce a Nocera Inferiore nel Novembre del 1985. Difensore centrale con i ...

Deceduto diportista di Poggio Renatico. Aveva 68 anni ed era in gita sull’Isola dell’Amore con la compagna e amici GORO. Ha provato più volte a raggiungere la barca dalla quale si era tuffato per un b ...Basta pronunciarne nome e cognome per far tornare alla mente bei ricordi: Luigi Manzo è tornato a Torre Annunziata. Luigi Manzo nasce a Nocera Inferiore nel Novembre del 1985. Difensore centrale con i ...