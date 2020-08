Sant’Antimo. Fermato il pirata che ha investito e ucciso Anna Iannicello (Di sabato 22 agosto 2020) Anna Iannicello, 69 anni, è stata travolta e uccisa da un pirata della strada a Sant’Antimo, in provincia di Napoli. È morta a circa 500 metri da casa, colpita da una moto pirata al bordo del quale c’erano due persone. L’impatto è avvenuto in via Marconi, all’altezza del numero civico 72. Il pirata della strada è stato individuato e Fermato. I Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania e della tenenza di Sant’Antimo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno individuato e arrestato un uomo di 31 anni, incensurato di Sant’Antimo ritenuto gravemente indiziato dell’investimento che la scorsa notte è costato la vita ad Anna Iannicello. Il ... Leggi su laprimapagina

