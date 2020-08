Sant’Antimo. Caccia alla moto pirata che ha ucciso una donna: a bordo due persone (Di sabato 22 agosto 2020) Sant’Antimo è sotto choc. Una donna di 69 anni è stata travolta e uccisa da un pirata della strada la scorsa notte. I Carabinieri sono sulle tracce della moto pirata. La donna stava camminando sul ciglio di via Marconi quando è stata travolta dallo scooter. È stata trasportata all’ospedale Cardarelli di Napoli e lì è morta a causa delle lesioni riportate. Grazie alle immagini di videosorveglianza installate lungo la strada e dalle testimonianze dei presenti sarebbe emerso che a bordo della moto c’erano due persone, fuggite senza prestare soccorso dopo l’investimento. Indagini sono in corso per rintracciare i responsabili a cura dei Carabinieri della tenenza di ... Leggi su laprimapagina

