Sandro Mazzinghi, addio al mito della boxe italiana: gli epici scontri con Benvenuti e Ki-Soon Kim (Di sabato 22 agosto 2020) Lutto nel mondo della boxe italiana e mondiale: è morto Sandro Mazzinghi, campione degli anni Sessanta. Aveva 81 anni ed è stato stroncato da una malattia fulminante. Nato a Pontedera, Mazzinghi è stato con Primo Carnera e Nino Benvenuti il più grande pugile italiano. Fratello d'arte (Guido, più grande di 6 anni, era stato bronzo all'Olimpiade di Helsinki nel 1952), diventa professionista nel 1961 e un anno dopo diventa campione mondiale dei superwelter senza nemmeno aver combattuto per il titolo italiano, battendo il detentore Dupas. Negli anni in cui i match si disputano in grandi spazi, dal Vigorelli allo Stadio San Siro, Mazzinghi entra nell'immaginario degli italiani e non solo. A dicembre ribatte Dupas nella ... Leggi su liberoquotidiano

Agenzia_Ansa : Morto l'ex pugile Sandro Mazzinghi: ex campione del mondo dei superwelter, la rivalità con Benvenuti fece epoca… - MediasetTgcom24 : E' morto Sandro Mazzinghi, fu campione del mondo di pugilato - CretellaRoberta : Pugilato: è morto Sandro Mazzinghi: Ex campione mondo superwelter, rivalità con Benvenuti fece epoca… - gianbac1960 : RT @Agenzia_Ansa: Morto l'ex pugile Sandro Mazzinghi: ex campione del mondo dei superwelter, la rivalità con Benvenuti fece epoca #ANSA htt… - SkySport : Addio a Sandro Mazzinghi, campione degli anni '60 -