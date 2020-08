Salvini: “Non capisco perché gli italiani abbiano scelto le spiagge estere invece del mare della Sardegna” (Di sabato 22 agosto 2020) Impegnato nel suo tour delle Marche, direttamente dalla spiaggia di Falconara Marittima Matteo Salvini è intervenuto commentando la situazione attuale in Italia relativa al Covid-19: “Il Governo se li cerca i problemi. Non parlo solamente dei migranti sbarcati dall’estero, ma anche degli italiani che hanno scelto mete estere per le loro vacanze. Davvero non mi spiego per quale motivo certe persone non abbiano optato per lo splendido mare della Sardegna o delle meraviglie che offre il nostro Paese – ha affermato il leader del Carroccio – e siano invece andati al mare in Grecia o in Spagna. Un altro lockdown? Sarebbe un disastro senza precedenti, perciò bisogna prestare attenzione. Tuttavia, il ... Leggi su sportface

