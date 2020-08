"Sabrina uccisa nella casa della ex di Pasini. Urla provenivano da lì": spunta la testimonianza sul giallo di Crema (Di sabato 22 agosto 2020) Sabrina Beccalli, la donna scomparsa a Crema da Ferragosto, potrebbe essere stata uccisa nella casa in cui viveva la ex convivente ed ex compagna del suo presunto killer, Alessandro Pasini: è quanto si evince dall’ordinanza con la quale il gip ha disposto cha Pasini resti in carcere.La teste M.C., secondo quanto riporta l’Agi, ha riferito che “il 15 agosto alle 5 del mattino aveva chiamato il 112 per informare i carabinieri di avere sentito provenire dalla zona di Porto Franco (dove era a conoscenza che vivesse la convivente di Pasini, S.L., in quei giorni in Sicilia per trascorrere le vacanze estive) delle Urla sofferenti di una donna che con voce strozzata gridava più volte ‘Aiuto, aiuto, ... Leggi su huffingtonpost

