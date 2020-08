Sabrina Beccalli, Pasini non confessa: 'Ho bruciato l'auto ma non l'ho uccisa'. Il giallo del cane morto (Di sabato 22 agosto 2020) Ancora nessuna traccia di Sabrina Beccalli , la donna di Crema scomparsa da Ferragosto: e Alessandro Pasini , l'amico in carcere a Cremona con l'accusa di averla uccisa e di essersi liberato del ... Leggi su leggo

RaiNews : Gip Cremona: resta in carcere Alessandro Pasini. L'uomo è sospettato dell'omicidio e della distruzione del cadavere… - danieledv79 : RT @Corriere: Giallo di Crema, ora si svuota la vasca di liquami per cercare il corpo di Sabrina Becc... - Corriere : Giallo di Crema, ora si svuota la vasca di liquami per cercare il corpo di Sabrina Becc... - GCappellazz : RT @ultimenotizie: Deve restare in carcere Alessandro Pasini, sospettato dell'omicidio e della distruzione del cadavere di Sabrina Beccalli… - ultimenotizie : Deve restare in carcere Alessandro Pasini, sospettato dell'omicidio e della distruzione del cadavere di Sabrina Bec… -