Sabrina Beccalli, il gip di Cremona lascia in carcere Alessandro Pasini. Ancora nessuna traccia della donna (Di sabato 22 agosto 2020) Fermo non convalidato, ma contestuale ordinanza di custodia cautelare. Deve restare in carcere Alessandro Pasini, sospettato dell’omicidio e della distruzione del cadavere di Sabrina Beccalli, la donna di Crema di cui non si hanno notizie da Ferragosto. Il giudice per le indagini preliminari di Cremona, Giulia Masci, a quanto apprende l’Ansa dopo l’interrogatorio di garanzia ha deciso che l’uomo non può tornare libero. Pasini è considerato un amico della donna e, secondo gli inquirenti, è stato immortalato da alcune telecamere di sorveglianza mentre guidava (da solo) l’auto della donna prima che venisse ritrovata ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Sabrina Beccalli, il gip di Cremona lascia in carcere Alessandro Pasini. Ancora nessuna traccia della donna - Noovyis : (Sabrina Beccalli, il gip di Cremona lascia in carcere Alessandro Pasini. Ancora nessuna traccia della donna) Play… - Ettore572 : RT @tg2rai: #Crema. Si cerca in una vasca di liquami il corpo di Sabrina Beccalli. Poco distante dalla sua auto bruciata. Non ha confessato… - tg2rai : #Crema. Si cerca in una vasca di liquami il corpo di Sabrina Beccalli. Poco distante dalla sua auto bruciata. Non h… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: A Crema si continua a cercare il corpo di Sabrina Beccalli, vicino al luogo di ritrovamento della sua auto incendiata. Ma il pr… -