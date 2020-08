Sabrica Beccalli, l’ipotesi dell’overdose o del rifiuto di una avance sessuale. I carabinieri: “Svuoteremo cisterna per cercare corpo” (Di sabato 22 agosto 2020) Overdose o azione violenta? Le ipotesi sulle cause della morte di Sabrina Beccalli, la 39enne di Crema scomparsa il giorno di Ferragosto, sono queste. Ma se l’unico indagato nella vicenda, ossia quell’Alessandro Pasini sentito ieri del gip e che ora si trova ancora in carcere a Cremona, avrebbe parlato di overdose e sostenuto la versione della morte accidentale dopo l’assunzione di stupefacenti, gli inquirenti sono invece più orientati verso la pista dell’azione violenta. Non si spiegherebbe altrimenti, fanno sapere, la serie di comportamenti dell’uomo, accusato anche di distruzione di cadavere. A scatenare il delitto potrebbe essere stato n rifiuto a un’avance sessuale A partire dal cane bruciato sulla Panda della donna, che Pasini voleva fare passare come il corpo di ... Leggi su ilfattoquotidiano

