"Sì sì, proprio lui che...". Billionaire chiuso per coronavirus, la grillina Taverna sfotte Briatore: l'attacco più meschino (Di sabato 22 agosto 2020) C'era da prevederlo. Flavio Briatore attacca il sindaco grillino Ragnedda per la chiusura del Billionaire e il M5s risponde come una falange. Toccando anche tasti poco eleganti. "Sei positivi al Covid-19 ed una cinquantina di dipendenti in isolamento! - scrive Paola Taverna, vicepresidente del Senato, tra l'indignato e l'esultante su Facebook - Questo il triste bilancio del Billionaire, locale della movida sarda di proprietà di Flavio Briatore. Si, si proprio quello che se la prendeva con il Governo per le misure volte a scongiurare un nuovo aumento esponenziale dei contagi. Rivolgo un pensiero di vicinanza a quanti hanno contratto questo maledetto virus.., sul ruolo di Briatore stendiamo un velo pietoso". Leggi su liberoquotidiano

borghi_claudio : No mi raccomando, continuiamo a parlare degli zero virgola. Facciamo i sacrifici per gli zero virgola. Chiudiamo g… - s_margiotta : Banca Etruria, archiviazione per il padre di Maria Elena Boschi. Contento per ??@meb?, attendo curioso di misurare… - acmilan : The Rossoneri gardeners behind Milanello's perfect pitches and greenery, get to know more about them on our App ??… - Achab94 : RT @90ordnasselA: Va bene le critiche ma nel S.t. il Siviglia non ha fatto un tiro in porta. Partita che poteva cambiare in un senso o nell… - 334Gius : F A N T A S T I C O ..... !!!!! ?????????? E se lo dice lei ....., ordinate milioni di giubbotti antiproiettile per la L… -

Ultime Notizie dalla rete : Sì sì L'Inter si ferma sul più bello. Il Siviglia s'impone 3-2 e vince l'Europa League AGI - Agenzia Italia Ginosa (Taranto) - IL COMUNE TRASFERISCE IL MERCATO DAVANTI AL CAMPOSANTO, IL VESCOVO INTERVIENE.

LA TELEFONATA DALLA CURIA VESCOVILE AL PRESIDENTE SAVINO MONTARULI CHE DICHIARA: “SONO CERTO CHE ANCHE A GINOSA SI RIPRENDERA’ PRESTO A LAVORARE” Continua a far discutere la decisione dell’amministraz ...

C'è troppo chiasso nel centro storico di Trapani. Gli abitanti scrivono al sindaco

E' sempre più difficile la vita per gli abitanti del centro storico di Trapani. Soprattutto in estate le vie del centro diventano luogo di movida e schiamazzi (nonostante le restrizioni Covid) che non ...

LA TELEFONATA DALLA CURIA VESCOVILE AL PRESIDENTE SAVINO MONTARULI CHE DICHIARA: “SONO CERTO CHE ANCHE A GINOSA SI RIPRENDERA’ PRESTO A LAVORARE” Continua a far discutere la decisione dell’amministraz ...E' sempre più difficile la vita per gli abitanti del centro storico di Trapani. Soprattutto in estate le vie del centro diventano luogo di movida e schiamazzi (nonostante le restrizioni Covid) che non ...