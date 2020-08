Rui Costa: “Aspettiamo la risposta di Cavani sulla nostra offerta” (Di sabato 22 agosto 2020) E’ diventato un vero e proprio tormentone del mercato portoghese. Edinson Cavani e il Benfica, un matrimonio che tarda ancora nel concretizzarsi. Intervistato telematicamente dal sito UEFA, il direttore sportivo delle aquile, Rui Costa, ha rivelato: “Cavani è nella lista dei più grandi attaccanti del mondo. È vero che il Benfica ha fatto una proposta, ora aspettiamo la sua risposta. Non posso dire di più”. Quando ieri tutto sembrava svanito, oggi l’ex centrocampista milanista riapre un nuovo scenario. Foto: Rating Football L'articolo Rui Costa: “Aspettiamo la risposta di Cavani sulla nostra offerta” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

