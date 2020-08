"Royal family a pezzi". William, Kate e la messinscena in quella foto col principe Carlo (Di sabato 22 agosto 2020) C'eravamo tanto amati. "Finding Freedom", il libro su Harry d'Inghilterra e Meghan Markle, svela un nuovo retroscena: William e Harry non si parlavano durante la foto di rito per i 70 anni del principe Carlo. Correva l'autunno del 2018 e Carlo compiva 70 anni. La foto con moglie, figli, nipoti e rispettive consorti era necessaria, ma non è stato un momento di allegria e festeggiamenti. Omid Scobie e Carolyn Durand, gli autori del libro "Finding Freedom", hanno svelato che i sorrisi di William e Harry e quelli di Kate Middleton e Meghan Markle erano una messinscena. Una gola profonda ha confidato ai due scrittori che i fratelli non si rivolgevano la parola e che erano talmente arrabbiati l'uno con l'altro da non voler sorridere ... Leggi su iltempo

C'eravamo tanto amati. "Finding Freedom", il libro su Harry d'Inghilterra e Meghan Markle, svela un nuovo retroscena: William e Harry non si parlavano durante la foto di rito per i 70 anni del Princip ...

Harry potrebbe essere costretto a lasciare Meghan Markle e tornare a Londra. Colpa di alcune questioni burocratiche che il principe, nonostante il suo titolo, non sarebbe riuscito a risolvere. A svela ...

