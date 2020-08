"Romanzo criminale o governo criminale?". Salvini bombarda: migranti, cosa sta accadendo ora (Di sabato 22 agosto 2020) "Romanzo criminale o governo criminale?". Matteo Salvini torna a bombardare Palazzo Chigi e Viminale sul tema dei migranti, con una Sicilia al collasso e l'hotspot di Lampedusa non più in grado di ospitare altri arrivi. "Solo ieri 350 sbarchi - spiega il leader della Lega, ex ministro degli Interni -. Centro di Lampedusa al collasso con più di 1.400 clandestini (invece dei 200 previsti)". A questo problema di ordine pubblico (con rischi per l'incolumità e la dignità degli stessi migranti ospitati nell'hotspot) si aggiunge però un altro problema: quello sanitario. " Decine di infetti, decine di fuggiti, vergognose minacce e pressioni ai sindaci di Trapani (Pd) e Augusta (M5S) per ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : Solo ieri 350 sbarchi. Centro di Lampedusa al collasso con più di 1.400 clandestini (invece dei 200 previsti). Deci… - natman35328849 : RT @matteosalvinimi: Solo ieri 350 sbarchi. Centro di Lampedusa al collasso con più di 1.400 clandestini (invece dei 200 previsti). Decine… - OrlandoStier68 : RT @Libero_official: #migranti infetti e in fuga a #Lampedusa, #Salvini contro #Conte e #Lamorgese: 'Romanzo criminale o governo criminale?… - egon_dorge : RT @matteosalvinimi: Solo ieri 350 sbarchi. Centro di Lampedusa al collasso con più di 1.400 clandestini (invece dei 200 previsti). Decine… - Maria364700971 : RT @Libero_official: #migranti infetti e in fuga a #Lampedusa, #Salvini contro #Conte e #Lamorgese: 'Romanzo criminale o governo criminale?… -

Ultime Notizie dalla rete : Romanzo criminale Matteo Salvini, migranti infetti e in fuga a Lampedusa: "Romanzo criminale o governo criminale?"

"Romanzo criminale o governo criminale?". Matteo Salvini torna a bombardare Palazzo Chigi e Viminale sul tema dei migranti, con una Sicilia al collasso e l'hotspot di Lampedusa non più in grado di osp ...

“Il criminale pallido”, Fazi pubblica il secondo volume della straordinaria “trilogia berlinese” di Philip Kerr

Dopo “Violette di marzo”, torna in libreria, dal 2 settembre prossimo, per Fazi Editore un grande classico del romanzo poliziesco d’autore: “Il criminale pallido”, il secondo volume della “trilogia b ...

"Romanzo criminale o governo criminale?". Matteo Salvini torna a bombardare Palazzo Chigi e Viminale sul tema dei migranti, con una Sicilia al collasso e l'hotspot di Lampedusa non più in grado di osp ...Dopo “Violette di marzo”, torna in libreria, dal 2 settembre prossimo, per Fazi Editore un grande classico del romanzo poliziesco d’autore: “Il criminale pallido”, il secondo volume della “trilogia b ...