Roma, nuovi incendi nella Capitale tra Nuovo Salario e Rocca Cencia (Di sabato 22 agosto 2020) I Vigili del Fuoco sono al lavoro per spegnere numerosi incendi a Roma: i più imponenti a Nuovo Salario e Rocca Cencia. Le fiamme continuano a minacciare l’estate a Roma. Dopo la giornata di ieri, in cui i Vigili del Fuoco della Capitale hanno risposto a ben 50 segnalazioni di incendi in città, anche oggi i roghi stanno mettendo in difficoltà i pompieri. I principali punti critici al momento sono due. Il primo si trova nella zona di Nuovo Salario, nel municipio Roma III, con due incendi in via Pacchiarini e davanti alla stazione ferroviaria. Il secondo invece si trova nella zona di Rocca ... Leggi su bloglive

fanpage : 'Siamo tornati ai livelli di maggio' #Covid_19 - 79_Alessio : RT @TplRoma: Giovedì scorso pubblichiamo su @OQuotidianaBlog un articolo sui nuovi bus che (ad un mese dalla presentazione) ancora non si s… - Kottomano : RT @riktroiani: Record di contagi da #covid19 giornaliero nel #Lazio, sono 215 nuovi casi. Un dao, nelle 24 ore mai toccato in precedenza.… - mirellaluce : RT @riktroiani: Record di contagi da #covid19 giornaliero nel #Lazio, sono 215 nuovi casi. Un dao, nelle 24 ore mai toccato in precedenza.… - Italia_Notizie : Coronavirus, al porto di Civitavecchia drive-in per chi arriva da Sardegna. Lazio: 215 nuovi casi, 61% di rientro -