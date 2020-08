Roma, la mamma di Zaniolo: 'Risultati tamponi tutti negativi' (Di sabato 22 agosto 2020) 'Risultati tamponi tutti negativi'. Così, attraverso una storia sul proprio account Instagram, la mamma di Nicolò Zaniolo comunica il risultato del test di tutta famiglia al rientro dalle vacanze in ... Leggi su leggo

In attesa di tornare a Trigoria e sottoporsi anche agli altri tamponi e test previsti dalla società, Nicolò Zaniolo tira un primo sospiro di sollievo. Tornato nella capitale, dopo le vacanze in Sardeg ...