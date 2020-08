Roma, Kluivert obiettivo del Manchester United (Di sabato 22 agosto 2020) Calciomercato Roma: Justin Kluivert sarebbe finito nel mirino del Manchester United Justin Kluivert alla Roma non ha mai fatto vedere tutto il suo talento, ma c’è chi ancora crede nelle potenzialità del figlio d’arte e non vorrebbe farselo scappare. Come riporta il Corriere della Sera infatti, sulle tracce dell’esterno olandese ci sarebbe il Manchester United. I giallorossi e i Red Devils sono in trattativa per Chris Smalling e non è detto che non possano intavolare anche un affare legata a Kluivert. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

FilippoRubu00 : ??#Roma, su Justin #Kluivert una nuova pretendente...è lo #United di Solskjaer ???? #Calciomercato #Premier #Transfers - AhernandezS89 : RT @romanewseu: Asse Roma-#Napoli, proposti #Kluivert e #Fazio: no di #Gattuso #ASRoma - siamo_la_Roma : ??? Piace #Sirigu per la porta: bisogna prima cedere #PauLopez ???? Con il #Napoli si parla di #Maksimovic ?? Offert… - ilRomanistaweb : ?? Sono 14 gli esuberi sulla lista di De Sanctis (che lunedì può diventare ds): pochi hanno mercato. Da Schick, Flor… - siamo_la_Roma : ??? #Dzeko vuole restare: previsto vertice con #Fienga per il futuro ?? Mercato: si lavora sullo scambio #Under-… -