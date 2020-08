Roma, incendio coinvolge il Grande Raccordo Anulare: strada chiusa per il fumo che invade le corsie (Di sabato 22 agosto 2020) Enorme incendio in zona Roma Nord nella zona tra la Cassia, Saxa Rubra e Nuovo Salario. Le fiamme stanno creando grossi disagi alla viabilità e il Grande Raccordo Anulare è stato chiuso a causa del denso fumo che invade le corsie nel tratto dalla Cassia-Salaria. La Sala Operativa del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Roma ha inviato sei Squadre, due autobotti, il DOS e l’elicottero Drago con alcuni mezzi della protezione civile, oltre alle forze dell’ordine per il controllo della viabilità. Le Squadre VVF attualmente sono a protezione delle abitazioni che rischiano di essere interessate dalle fiamme mentre il DOS guida da terra i lanci del mezzo aereo. Attualmente non risultano persone ... Leggi su ilcorrieredellacitta

emergenzavvf : Dalle ore 13.15 squadre dei #vigilidelfuoco sono al lavoro per spegnere l’#incendio in un maneggio in via del Quadr… - LuceverdeRoma : ???#Roma #incendio - Via Salaria - CHIUSURA TEMPORANEA altezza Via di Castel Giubileo direzione >< #luceverde #Lazio - Rossana34446918 : RT @salviamoroma: #Roma dacci oggi il nostro #incendio quotidiano #PortadiRoma - barbamob : RT @RiprendRoma: Grosso incendio in Via Comano: diretta su facebook @Corriere @corriereroma @rep_roma @ilmessaggeroit ~ qui - CorriereCitta : Roma, incendio coinvolge il Grande Raccordo Anulare: strada chiusa per il fumo che invade le corsie -