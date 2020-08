Roberta Morise e Ignazio Boschetto si sono lasciati? Il cantante de Il Volo avrebbe interrotto la vacanza (Di sabato 22 agosto 2020) Nuove indiscrezioni sul flirt tra Roberta Morise e Ignazio Boschetto, giovane tenore del trio Il Volo. Dopo i rumors su una loro potenziale relazione, esplosi dopo un avvistamento in Calabria durante le vacanze a Ciro Marina riportato da Dagospia, ne arrivano di nuovi circa la fine della loro love story. A questo giro la notizia arriva da Giornalettismo, che riporta che la coppia si trovava in vacanza a Cefalù e che Ignazio Boschetto, senza dare spiegazioni alla Morise, avrebbe improvvisamente interrotto la relazione lasciando sola Roberta che ora starebbe continuando la vacanza da single. Per il momento dai canali social dei diretti interessati non ... Leggi su optimagazine

