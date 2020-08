Rita Dalla Chiesa difende la Sardegna: "Basta accusarla, l'avete infettata voi" - (Di sabato 22 agosto 2020) Francesca Galici Una voce fuori dal coro in difesa della Sardegna, accusata di essere il nuovo focolaio d'Italia, è Rita Dalla Chiesa, che invece attacca chi l'isola l'ha "assaltata" dopo la fine del lockdown perché considerata Covid-free Dopo la Lombardia, ora è la Sardegna a essere additata come "regione untrice" del Paese. La sua colpa è quella di essere la regione prefeRita per le ferie degli italiani e di avere un sistema di intrattenimento votato all'eccellenza e all'esclusività nella sua frazione nord-orientale. La Costa Smeralda è meta ambita e sognata per una vacanza, una località circondata da una decennale fama internazionale che quest'anno aveva ritrovato in parte lo splendore un po' appannato negli ultimi anni. Fin ... Leggi su ilgiornale

