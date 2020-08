Risultati playoff NBA – I Celtics volano sul 3-0, Jazz avanti con i Nuggets: Dallas ko e Doncic si fa male (Di sabato 22 agosto 2020) Proseguono le emozioni e i colpi di scena dei playoff NBA, nella notte i Jazz mettono il naso avanti nella serie con i Nuggets, vincendo Gara-3 e portandosi momentaneamente sul 2-1. Partita perfetta quella di Utah, che si impone 124-87 grazie ai 27 di Mike Conley e ai 24+14 di Rudy Gobert. Serata da dimenticare invece per Denver, che affonda così come i propri giocatori migliori, in particolare Jokic che segna solo 15 punti. Vince nel finale invece Boston, rifilando un parziale di 10-0 a Philadelphia nel momento decisivo della gara e portandosi sul 3-0 nella serie. I Celtics si affidano a Kemba Walker in Gara-3 e la propria stella li ripaga con 24 punti e con lo stepback su Al Horford, che spegne ogni velleità dei propri avversari. L’ultimo ad arrendersi per i Sixers è ... Leggi su sportfair

Tutto facile per i campioni in carica dei Toronto Raptors, che dominano i Brooklyn Nets e si portano sul 3-0 nella serie playoff. 117-92 il punteggio finale, con Pascal Siakam migliore in campo, autor ...

