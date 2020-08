Rissa fra migranti a Lampedusa: gli ospiti dell'hotspot si contendono gli spazi (Di sabato 22 agosto 2020) Sofia Dinolfo Gli ospiti di contrada Imbriacola hanno scaldato gli animi per difendere il proprio territorio dai "coinquilini". Sono volati calci, pugni e pietre Adesso dentro l’hotspot di Lampedusa scoppia pure la Rissa tra i migranti. Sono giorni difficili quelli che sta vivendo l’isola maggiore delle Pelagie per via dell’arrivo continuo dei migranti che affollano il locale centro di accoglienza. Numeri esorbitanti che rendono difficile la gestione della loro presenza nel territorio anche e soprattutto per via del rischi legati al contagio da coronavirus. E come se non bastasse a rendere più difficile la situazione creando disordini si è aggiunta anche una forte lite fra i ... Leggi su ilgiornale

I numeri, il caldo e il nervosismo tengono alta la tensione all’hotspot di Lampedusa, ieri sera peraltro teatro di una furiosa lite. La prefettura di Agrigento è al lavoro, in sinergia col dipartiment ...

