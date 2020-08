Rischia di annegare in piscina, bimbo di tre anni portato in elisoccorso al Meyer di Firenze (Di sabato 22 agosto 2020) Un bambino di tre anni, di Marsciano, è stato ricoverato all'ospedale Meyer di Firenze per un principio di annegamento avvenuto nella piscina di una casa vacenza ad Altopascio. Lo riporta la Nazione ... Leggi su perugiatoday

qn_lanazione : Rischia di annegare in piscina, grave bambino di 3 anni #Lucca - emanuela_alviti : RT @ZeroNodi: ' #perChi ci ha messo il cuore e altrettanto cuore non ha trovato, per chi si è sbagliato e ci ha messo troppo sale,..... per… - ilcirotano : Cirò Marina: bambina rischia di annegare nella piscina del Villaggio Punta Alice, salvata dal Bagnino -… - infoitinterno : Rischia di annegare a Putzu Idu, turista salvo grazie a un bambino - - StampaSavona : Noli, rischia di annegare dopo essere stato colpito da una crisi epilettica -

Ultime Notizie dalla rete : Rischia annegare Rischia di annegare in piscina, grave bambino di 3 anni LA NAZIONE Salva un bimbo che sta per annegare

José, 57 anni, comasco: «Quel bambino stava morendo, non lo dimenticherò mai» - L’amara sorpresa poco dopo: «Mi hanno portato via tutto, anche le chiavi di casa» La voce rotta dalla commozione, José M ...

Il piccolo è uscito dalla terapia intensiva Il padre: "Ringrazio medici e soccorritori"

Arrivano segnali sempre più confortanti dall’ospedale di Firenze dove è ricoverato il bambino di 3 anni di Magreta che domenica scorsa ha rischiato di annegare mentre con la sua famiglia era in vacanz ...

José, 57 anni, comasco: «Quel bambino stava morendo, non lo dimenticherò mai» - L’amara sorpresa poco dopo: «Mi hanno portato via tutto, anche le chiavi di casa» La voce rotta dalla commozione, José M ...Arrivano segnali sempre più confortanti dall’ospedale di Firenze dove è ricoverato il bambino di 3 anni di Magreta che domenica scorsa ha rischiato di annegare mentre con la sua famiglia era in vacanz ...