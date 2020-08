Risarcimento prodotto difettoso: il caso Amazon (Di sabato 22 agosto 2020) Il caso Amazon in CaliforniaLa difesa di AmazonLa pronuncia della Corte d'Appello della CaliforniaGli effetti della sentenzaIl caso Amazon in CaliforniaTorna suLa Corte d'Appello - quarta divisione del distretto dello Stato della California (USA) - ha, recentemente, accolto le rivendicazioni di un utente che aveva acquistato una batteria sostitutiva per computer portatile, su Amazon, e che esplodeva, diversi mesi dopo, causando gravi ustioni all'acquirente (vedi sentenza sotto allegata in pdf). La difesa di AmazonTorna suAmazon si è difesa sulla base della giurisprudenza americana sul tema argomentando, tra i vari casi, su un precedente contenzioso eBay in cui i querelanti avevano citato in giudizio il sito web di shopping online per il suo ruolo ... Leggi su studiocataldi

