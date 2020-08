Ripartono gli Educamp di Coni e Regione con 'Compagni di sport' (Di sabato 22 agosto 2020) Immagine di archivio Tornano gli 'Educamp' e i centri multiport nell'ambito del protocollo d'intesa 'Compagni di sport' siglato tra Coni e Regione Lazio. L'obiettivo è diffondere lo sport a tutti. ... Leggi su romatoday

biancolavoro : Bonus auto ripartono gli ecoincentivi con tante novità introdotte dal decreto agosto. Nuovi fondi a disposizione e… - BabboleoNews : Le fiere in #Liguria ripartono in sicurezza. Ne è un esempio la Fiera di #Torriglia di domani, organizzata da Anva… - Notiziedi_it : Ripartono gli Educamp di Coni e Regione con “Compagni di sport” - romatoday : Ripartono gli Educamp di Coni e Regione con 'Compagni di #sport' - sdavite110 : Buone notizie per gli sforzi di #Lamorgese @Viminale e @ItalyMFA ripartono i voli di rimpatrio volontario dell'OIM… -

Ultime Notizie dalla rete : Ripartono gli

Il Sole 24 ORE

Dopo la pausa di Ferragosto, tornano in varie località del Lazio gli Educamp e i centri multisport realizzati grazie a “CONI e Regione, compagni di sport”, il protocollo d’intesa che per il quarto ann ...CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. «È la fine di un incubo, anche se ancora non me ne rendo conto. Sono uscita di casa per qualche ora, sempre con la mascherina per fare una passeggiata, e un giro in paese, m ...