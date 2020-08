"Ricordate la bimba in terapia intensiva?". Feltri smaschera le corona-balle: "Ecco il vero motivo per cui è ricoverata" (Di domenica 23 agosto 2020) Sul Covid i mass media ci hanno riempito la testa di nozioni contraddittorie. Ogni presunto esperto si è sfogato dicendo la sua, in base a opinioni personali. Da mesi gli scienziati (parola grossa) si pavoneggiano in Tv sparando giudizi che talvolta sono cazzate, idee non dimostrate da fatti certi. Ora alcuni di essi paventano un ritorno aggressivo del Covid che ci metterà di nuovo in ginocchio come nel periodo marzo-aprile-maggio, quando era in atto una sorta di strage, centinaia di morti al giorno. Noi non siamo in grado di fare simili previsioni, ci limitiamo a osservare la realtà odierna. Si dà il caso che i contagi continuino, ma a un ritmo decisamente inferiore al passato, e che i decessi siano abbondantemente diminuiti. Forse è vero che il virus sia meno aggressivo ... Leggi su liberoquotidiano

VittorioFerram1 : RT @Libero_official: Vittorio #Feltri e il #coronavirus: 'Basta terrorismo psicologico. Ricordate la bimba di 5 anni in terapia intensiva?'… - CarlottaMiller_ : RT @Libero_official: Vittorio #Feltri e il #coronavirus: 'Basta terrorismo psicologico. Ricordate la bimba di 5 anni in terapia intensiva?'… - Libero_official : Vittorio #Feltri e il #coronavirus: 'Basta terrorismo psicologico. Ricordate la bimba di 5 anni in terapia intensiv… - xxxmamacitaseye : visto che io fantastico sempre sulla nascita di TUTTI i bambini, per la loro somiglianza. Io credo che la bimba ass… - la_laglossy : •Ma ve la ricordate la gioia di quando si andava in cartoleria per comprare tutto il necessario per la scuola? Oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate bimba Vittorio Feltri e il coronavirus: "Basta terrorismo psicologico. Ricordate la bimba di 5 anni in terapia intensiva?" LiberoQuotidiano.it Vittorio Feltri e il coronavirus: "Basta terrorismo psicologico. Ricordate la bimba di 5 anni in terapia intensiva?"

Forse è vero che il virus sia meno aggressivo rispetto a ieri. Altrimenti non si spiegherebbe il fatto che oggi le vittime sono vistosamente calate. Comunque mi pare che abbia ragione il professor Zan ...

Il ricordo di Lorella alla madre "Mi hai dato una grande forza"

"A un mese dalla scomparsa vorrei ringraziare ancora una volta, e vorrei farlo pubblicamente, una mamma… anzi, una donna: Andreina Savoi". Inizia così il ricordo di Lorella Ronconi di sua madre, morta ...

Forse è vero che il virus sia meno aggressivo rispetto a ieri. Altrimenti non si spiegherebbe il fatto che oggi le vittime sono vistosamente calate. Comunque mi pare che abbia ragione il professor Zan ..."A un mese dalla scomparsa vorrei ringraziare ancora una volta, e vorrei farlo pubblicamente, una mamma… anzi, una donna: Andreina Savoi". Inizia così il ricordo di Lorella Ronconi di sua madre, morta ...