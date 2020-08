Riccio sfida Valentino: i candidati di Sant’Agata Città Nuova (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de’Goti (Bn) – Sarà sfida a due per la poltrona di sindaco a Sant’Agata de’Goti. A contendersela saranno Carmine Valentino, il quale questa mattina ha presentato la lista “Dei Goti“, e Salvatore Riccio. Quest’ultimo guida la lista Sant’Agata Città Nuova, composta da sedici candidati a consiglieri. Di seguito l’elenco presentato: L'articolo Riccio sfida Valentino: i candidati di Sant’Agata Città Nuova proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

user_tv : Sant'Agata, Riccio pronto alla sfida con Valentino. Il candidato di 'Città Nuova' -

Ultime Notizie dalla rete : Riccio sfida

Ex Ds, ex Pd, proposto da una branca dei vertici del movimento 5 stelle come candidato di una coalizione civica, fervido sostenitore delle lotte ambientali e in difesa dei rom, ora candidato con Anton ...La Pomigliano d'Arco di Luigi Di Maio come laboratorio politico per le future intese locali tra Movimento 5 Stelle e Pd. Pochi giorno dopo l'ok degli iscritti M5S su Rousseau alle alleanze sui territo ...