Repubblica Ceca, il Prosecco fa il boom di vendite e primeggia nel mondo (Di sabato 22 agosto 2020) Il Prosecco italiano conquista i consumatori cechi, come dimostrano i numeri sulle vendite. Secondo i dati di Valori Italia, lo scorso anno nel mercato ceco sono stati esportati 5,5 milioni di bottiglie di questo vino, con un incremento quindi del 26% rispetto al 2018. L’interesse per il Prosecco nel mercato ceco è in crescita dal 2016, quando si vendettero 2,5 milioni di bottiglie. Il dato ceco ricalca l’interesse mondiale per le bollicine italiane. Secondo l’Unione italiana vini, il 40% del totale export spumanti Italia a volumi è costituito da Prosecco. Ma se vi ricomprendiamo anche la versione frizzante e allarghiamo la prospettiva a livello mondiale, circola con il marchio “Prosecco” il 21% delle bollicine, ovvero una bottiglia su cinque. Risultati ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Ceca Repubblica Ceca, il Prosecco fa il boom di vendite e primeggia nel mondo Il Denaro Vezio Bonera: «Da cieco ho scritto undici libri in stile “Guerra e pace”»

Assomiglia a Geri, il simpatico vecchietto con gli occhiali dalle enormi lenti rettangolari che ripara giocattoli in Toy story 2. Solo che a Vezio Bonera non servirebbe neppure il monocolo da orologia ...

Marquez, addio sogni mondiali: starà fuori altri 2-3 mesi!

Il campione del mondo in carica non sta ancora bene: il suo recupero procede lentamente e sarà costretto a saltare altri 2 o 3 mesi prima del rientro in gara. Sarà sostituito da Stefan Bradl. Le spera ...

