Regione Lazio, 215 casi di Coronavirus, test per chi arriva dalla Sardegna (Di sabato 22 agosto 2020) I nuovi contagi da Coronavirus mettono in allarme il paese, preoccupato sopratutto dal numero di nuovi positivi riscontrati da chi viene dai paesi esteri, come nel Lazio dove quasi la metà dei nuovi positivi (215, record assoluto della Regione anche durante il lockdown) risulta proveniente dalla Sardegna. Misure di sicurezza anti-covid Per questo motivo da stanotte a Civitavecchia è operativo il drive-in al porto anche da parte di chi viene dall’isola, e non solo dai paesi stranieri, dove vengono eseguiti tamponi, come comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Lazio, e il sindaco della città ha intenzione di effettuare test dei traghetti già all’imbarco dall’isola. Sembra essere dello ... Leggi su giornal

sole24ore : Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 1.071 nuovi casi e tre morti. Lazio regione con più contagi… - LiaQuartapelle : Ancora una volta, è più organizzato il Lazio di @nzingaretti rispetto alla Lombardia governata dalla Lega. Non è p… - rtl1025 : ?? 'La Asl Roma 1 ha comunicato la positività di sei ragazzi di rientro da #PortoRotondo. Si tratta di due gruppi di… - Tranviereincaz1 : RT @MonachinoSimone: Contagi del 22 Agosto per regione: 185(LOMBARDIA)+41(PIEMONTE)+80(EMILIA)+160(VENETO)+53(TOSCANA)+34(LIGURIA)+215(LAZI… - vivodjlou : RT @perchetendenza: 'Nel Lazio': Perché nelle ultime 24 ore si sono registrati 215 casi di Coronavirus in questa Regione (mai così tanti);… -