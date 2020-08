Regionali, sfida al via: la Lega sogna il ribaltone (Di sabato 22 agosto 2020) Depositate le liste, entra ufficialmente nel vivo la campagna per le Regionali del 20 e 21 settembre. Sette Regioni al voto, 35 gli aspiranti presidenti in corsa: in Liguria, Veneto, Campania e Puglia tentano la riconferma i presidenti uscenti, Giovanni Toti e Luca Zaia del centrodestra, Vincenzo De Luca e Michele Emiliano del Pd. In Toscana tocca al dem Eugenio Giani cercare di mantenere la regione a sinistra, sfidato dalla leghista Susanna Ceccardi. Nelle Marche corre per il Pd Maurizio … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Sudestonlineit : Otto candidati alla presidenza della Regione Puglia, 29 liste e oltre 1.300 aspiranti consiglieri regionali.… - infoitinterno : Regionali, tutto il centrodestra con Caldoro. Tra i partiti è sfida per la leadership - Andrewetrusco : RT @iltirreno: Ecco chi sono i candidati alla presidenza della Regione - Trmtv : Regionali: in Puglia sfida a 8, oltre 1300 candidati - infoitinterno : Regionali, tutto il centrodestra con Caldoro. Tra i partiti è sfida per la leadership -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali sfida Regionali, sfida a 7 per governare la Toscana: presentate le liste Il Tirreno Elezioni comunali, Morassut: «Corsa a sindaco? È fuga dei migliori del Pd»

Il futuro della città guadagna posizioni nella dialettica interna ai partiti, mentre non si è ancora definito lo schema delle possibili alleanze alle regionali. Dopo il veto al Raggi bis ribadito dal ...

Elezioni regionali: inaugurato il comitato elettorale di Mazzeo in Corso Italia

Dieci temi per la provincia di Pisa, a partire da un grande investimento per la fruibilità dell'Arno, presenza capillare e costante sul territorio "nel pieno rispetto delle regole sanitarie" e una cam ...

Il futuro della città guadagna posizioni nella dialettica interna ai partiti, mentre non si è ancora definito lo schema delle possibili alleanze alle regionali. Dopo il veto al Raggi bis ribadito dal ...Dieci temi per la provincia di Pisa, a partire da un grande investimento per la fruibilità dell'Arno, presenza capillare e costante sul territorio "nel pieno rispetto delle regole sanitarie" e una cam ...