Regionali | rose rosse e preservativi in tribunale | al fotofinish in campo Le Buone Maniere

Napoli – Arrivano portando rose rosse per le donne del tribunale di Napoli, ma anche preservativi che distribuiranno, spiegano, durante la campagna elettorale. Al fotofinish e a pochi minuti dal termine per depositare le liste scende in campo per le prossime Regionali anche il partito delle Buone Maniere. Candidato presidente alla Regione Campania, Giuseppe Cirillo. Psicologo e sessuologo si candidò anche alle Regionali in Umbria. Qualcuno lo ricorderà perché confessò di aver avuto un rapporto sessuale con una suora asiatica con tanto di video su you porn. La lista delle Buone Maniere si presenta a Napoli, Caserta e ...

Per quanto riguarda i drive-in della Regione Lazio nella giornata di ieri sono stati eseguiti 3.883 test per il COVID-19: sono così ripartiti: Forlanini 200, Casal Bernocchi 286, San Giovanni 322, ...

Coronavirus Roma, 8 positivi negli aeroporti, proseguono controlli su rientri

Ieri, 21 agosto, negli aeroporti della Capitale sono stati individuati 8 casi di coronavirus, 3 a Fiumicino e gli altri 5 a Ciampino. I nuovi positivi sono stati scoperti coi test predisposti per i ci ...

