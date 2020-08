Regionali, Mastella: Con Noi Campani inizia una nuova avventura politica (Di sabato 22 agosto 2020) “Oggi inizia una nuova avventura politica che sara’ foriera di successi e travalichera’ i confini della nostra Campania”. Cosi’ Clemente Mastella, sindaco di Benevento e leader di Noi Campani, commenta la presentazione della sua lista alle Regionali della Campania (sostiene il governatore uscente Vincenzo De Luca). “Ringrazio tutti i dirigenti Regionali e provinciali del movimento per il lavoro svolto, abbiamo presentato la lista completa in tutte e cinque le circoscrizioni provinciali segno del nostro radicamento territoriale. Ovviamente ringrazio e faccio il mio in bocca al lupo ai cinquanta candidati che hanno creduto nel progetto Noi Campani”, aggiunge ... Leggi su ildenaro

zazoomblog : Regionali tutti i candidati di Mastella a Napoli - #Regionali #tutti #candidati #Mastella - CinqueRighe : ENTI - Regionali, Lista Mastella Medici ed Avvocati alla pari contro salernocentrismo - - irpinia24 : Regionali, 'Noi Campani' di Mastella ha presentato la lista ad Avellino -