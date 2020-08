Regionali, l’impegno di Ciarambino (M5s): Riaprirò l’ospedale di Agropoli (Di sabato 22 agosto 2020) “Mai più tagli di nastri e inaugurazioni farlocche per prendere in giro i cittadini e mettere a rischio la loro salute. L’impegno che oggi mi prendo è di riaprire veramente l’ospedale di Agropoli come pronto soccorso di base, e non più finto pronto soccorso in deroga, perché la deroga la si fa alla sicurezza dei pazienti. Lo doteremo di tutti i reparti previsti dal dm 70 per un pronto soccorso di base perché sia un ospedale sicuro, con posti letto di medicina e chirurgia e un servizio di cardiologia h24. Per attuare questo programma di potenziamento è necessario un piano di assunzioni e di mobilità per reclutare in tempi rapidi il personale che manca”. Sono le proposte lanciate questa mattina nel corso di una conferenza stampa ad Agropoli dalla candidata alla Presidenza della ... Leggi su ildenaro

