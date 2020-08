Regionali, Lega schiera Sapignoli capolista: in corsa anche l’ex cinquestelle Capuozzo (Di sabato 22 agosto 2020) Presentata a Napoli la lista della Lega per le elezioni per il Consiglio regionale della Campania. A guidare la lista e’ la segretaria cittadina di Napoli Simona Sapignoli. In lista Rosa Capuozzo, ex sindaco di Quarto per il M5s, e l’ex assessore al lavoro della Giunta Caldoro, Severino Nappi. E ancora il questore in pensione Pasquale Errico e l’ex segretario provinciale Biagio Sequino. L'articolo Regionali, Lega schiera Sapignoli capolista: in corsa anche l’ex cinquestelle Capuozzo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

borghi_claudio : Volti noti, amici che mi fa piacere vedere per la possibilità di rappresentare finalmente Siena in Consiglio region… - Marko_Morandi : RT @borghi_claudio: Volti noti, amici che mi fa piacere vedere per la possibilità di rappresentare finalmente Siena in Consiglio regionale.… - BelforteLeonela : RT @borghi_claudio: Volti noti, amici che mi fa piacere vedere per la possibilità di rappresentare finalmente Siena in Consiglio regionale.… - moriggi : RT @borghi_claudio: Volti noti, amici che mi fa piacere vedere per la possibilità di rappresentare finalmente Siena in Consiglio regionale.… - LegaVda : RT @bobinetv: La presentazione della lista della @LegaVdA per il @consigliovda #valledaosta #politica #video - -