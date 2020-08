Regionali, fallito il tentativo di escludere Ciro Campana, uomo forte della Lega a Napoli (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tensione fino all’ultimo istante in casa Lega a Napoli. A quanto apprende anteprima24.it, alcuni esponenti del Carroccio locale, probabilmente preoccupati dal suo forte consenso elettorale e dal radicamento sul territorio, hanno tentato di escludere dalla lista Ciro Campana. Il blitz però non è riuscito e Campana è regolarmente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

antopirolo : @ciropellegrino Le regionali in #Campania quest’anno saranno il segno del fallimento di una politica che promette p… - mariobbbrega : @OGiannino Gallera e Fontana se ne devono andare, invece di continuare a confermare che il modello sanitario impost… - della_uomo : @Alino7070 @CorradoB81 hhahahah!!!!!questo dopo le regionali!!!!fallito... - SandraGiorno5S : RT @Fabio64356227: Rdc lo abbiamo fatto! Quota 100 idem Vitalizi idem Taglio poltrone idem Accordi col pd alle regionali comunali nn ci par… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali fallito

Il Mattino

Si tratta di una platea complessiva di circa 700mila abitanti: si va da centri popolosi come Giugliano in Campania, che di abitanti ne ha circa 110mila, a Comuni molto piccoli come Casamarciano e San ...“Sono a Lesina per verificare gli enormi danni che la bomba d’acqua del 5 agosto scorso ha procurato alle aziende agricole locali. Ho fatto un sopralluogo insieme a Gino Turco e al Presidente della Co ...